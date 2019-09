A justiça peruana apreendeu nesta segunda (23) duas casas do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, que cumpre prisão domiciliar por cinco meses, no âmbito do escândalo da Odebrecht, informou o judiciário. O juiz Jorge Luis Chávez aprovou um pedido para apreender os imóveis feito pelos procuradores da equipe especial do caso Odebrecht, que envolve quatro ex-presidentes peruanos.

Deixe seu comentário: