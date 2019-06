Casas noturnas são interditadas por falta de PCCI na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Quatro casas noturnas do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na noite da ultima sexta-feira (28). O motivos para as interdições é a falta de Plano de Prevenção de Incêndios (PPCI) adequado.

Os locais fechados pelas autoridades foram Céu Bar + Arte e a Cucko, na Rua General Lima e Silva, o boteco Matita Perê, na Rua João Alfredo, e o Boteco do Caninha, na Rua Barão do Gravataí. A ação foi feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceira com a Brigada Militar e a Guarda Municipal.

Em nota, a Cucko informou que cancelou as festas marcadas para o final de semana e que o valor pago antecipadamente seria devolvido para os compradores. Já o Céu Bar + Arte divulgou que está fazendo as adequações necessárias solicitadas pelos bombeiros.