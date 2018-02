Cascas de ovos de chocolate são a novidade da Páscoa na Comercial Martini

O Carnaval mal acabou, mas a Páscoa já está movimentando o Mercado Público. A Comercial Martini fechou contrato com um fabricante de chocolate para comercializar, com exclusividade em Porto Alegre, as cascas dos ovos de uma marca belga. Assim, a novidade que era exclusiva ao Estado de São Paulo desembarca agora no Rio Grande do Sul.

As cascas de chocolate já vêm prontas para rechear, podendo ser usadas para os tradicionais ovos de Páscoa ou para os ovos de colher, febre no ano passado. Segundo a proprietária da loja, Adriana Kauer, a novidade chega ao Mercado Público depois de uma longa negociação. “Já há algum tempo estávamos tentando trazer as cascas de chocolate para Porto Alegre. Conseguimos neste ano e tenho certeza que a procura vai ser muito grande, pois elas facilitam o trabalho de quem quer fazer uma renda extra nesta época do ano”, afirma.

O produto já pode ser encontrado na loja 11 do Mercado, em tamanhos para ovos de 100g, 250g, 350g e 500g.

Deixe seu comentário: