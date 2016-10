Case de empreendedores são apresentados em evento na Cazamata

Em sua edição, o FALAR É FÁCIL propõe desmistificar o significado de empreender. “É crescente o número de pessoas que enfrentam diariamente os desafios do mercado corporativo para dar vida ao sonho do próprio negócio e queremos oferecer um encontro com empreendedores de diferentes áreas para um bate-papo informal, uma roda de conversas na qual serão apresentados cases inspiradores para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a hora certa para começar, debatendo também outros assuntos referentes ao tema”, explica Mário de Almeida, um dos idealizadores da Cazamata e sócio da Royals Business Lab. O formato é livre e colaborativo, e está aberto a perguntas, comentários e sugestões.

A edição do Falar é Fácil á mediação de Rafael Perez, da Point – Facilitação Criativa, e Guilherme Viegas, da Pulsar, e recebe como convidados especiais Martina Konzen Seibel e Rodrigo Cury, fundadores da Preza, marca que desenvolve e produz óculos de madeira a partir de excedentes da indústria moveleira.

Martina Konzen e Rodrigo Cury

Fundadores da Preza, marca que desenvolve e produz óculos de madeira a partir de excedentes da indústria moveleira. Com formação em Design de Produto e experiência em Design Social, ambos são apaixonados por desenvolvimento de produto, estratégia e inovação. Acreditam no design como agente transformador da sociedade e que pequenas ações podem mudar o mundo.

FACILITADOR: Rafael Perez

É administrador pela UFRGS, com foco em Design pelo Tecnológico de Monterrey – México. Fundador da Point – Facilitação Criativa, empresa que desenvolve apresentações de alto impacto e capacita pessoas em facilitação de grupos. Esteve entre os 60 maiores empreendedores do Brasil pelo Prêmio Santander 2014. Já realizou trabalhos para empresas como Gerdau, Stihl, Midea Carrier e Rede Marista e é mentor em diversos programas empreendedores e conferências.

FACILITADOR: Guilherme Viegas

Empreendedor, netweaver e facilitador de experiências empreendedoras e conectadas com a nova economia. Co-fundador da Pulsar, um hub de cultura empreendedora que promove experiências de educação e busca desenvolver negócios disruptivos para a nova economia. É integrante do programa Jovens RAPS 2015, foi presidente da Net Impact Porto Alegre, ex-membro da AIESEC e do Movimento CHOICE.

Comentários