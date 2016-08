CASES Sicredi |Associada do Sicredi desenvolve grife de vestuário em lã

Foi através da produção de ovinos que Andrea Madruga, de Piratini/RS, encontrou a possibilidade de expansão profissional, ao desenvolver peças do vestuário confeccionadas em pura lã. Com um grupo de mulheres criadoras de ovinos e com habilidades em artesanato, a produtora rural e artesã Andrea buscou a assistência técnica da EMATER/RS e colocou em prática a produção que hoje leva o nome de grife Fio Farroupilha.

Desde 2008, quando as primeiras etiquetas da marca foram criadas, a grife não parou de crescer e em poucos meses já estava na Feira e Festa Estadual da Ovelha (Feovelha), em Pinheiro Machado. Na Expointer, em Esteio, a história foi mais longe. Faz quatro anos que a marca participa. “Em todas as edições, vendemos para vários países e ganhamos mais visibilidade. Temos clientes de muitos estados que vêm à feira e sempre procuram nosso estande”, conta Andrea.

A produção é contínua durante todo o ano e a garantia de qualidade inicia no campo, segundo a artesã, que é associada da Sicredi Região Centro RS, uma das 121 cooperativas integrantes do Sistema Sicredi. “Os critérios de avaliação de cada peça são rígidos. Elas não saem do atelier sem controle de qualidade de toque, suavidade, cheiro e acabamento”, afirma. O produto final é resultado da nutrição e bem-estar dos animais unidos à selagem dos fios, que garante o não encolhimento das peças de vestuário caso as instruções de lavagem sejam seguidas.

Em novembro de cada ano, a grife realiza a esquila dos ovinos e a seleção dos melhores velos para as peças da linha artesanal e semi industrial. Depois, os velos são lavados, cardados e fiados. Algumas meadas de lã são tingidas com plantas e outras mantêm a coloração natural.

Na 39ª Expointer, a atuação da marca pode ser conferida às 15h30min de quarta-feira (31/8), no Ideal Moda Fashion, na Casa Ideal (Avenida Boulevard). A expectativa de Andrea para o evento não poderia ser diferente. “É a melhor possível. Neste ano, investimos na criação de logomarca e mídias, etiquetas que possibilitam ao cliente acompanhar todos os processos, inclusive com a origem do animal, número de brinco e nome de propriedade de origem da lã”, explica, acrescentando que tudo é registrado na Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO). Esta é a quarta vez consecutiva que a Fio Farroupilha participa do desfile, que é idealizado pela Associação Brasileira de Criadores de Ideal (ABCI). Além disso, haverá exposição das peças da grife de 31 de agosto até o fim da Expointer, na Casa Ideal.

