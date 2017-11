Casio expande operação direta para o Sul do Brasil

A marca de relógios Casio anuncia a expansão dos seus negócios para a região Sul do Brasil. Antes, com operação direta no eixo Rio/São Paulo, a empresa passa a atuar na área e terá como principais parceiros grandes redes do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A expectativa é de que as vendas alcancem 5% do mercado total ainda no segundo semestre de 2017 e, gradativamente, chegue a 20% dos negócios de relógios realizados pela Casio no país.

A expanção foi motivada pela estratégia de posicionamento com o objetivo de aumentar a distribuição de seus produtos. Nas regiões em que já atua, a companhia vem realizando ações como o Casio Road Show, evento itinerante estratégico para demonstração de produtos, bem como busca trabalhar de forma mais próxima em relação ao visual e merchandising e estratégia de distribuição dos produtos conforme ponto de venda. Além disso, realiza treinamentos para as lojas especializadas (relojoarias) e lojas de streetwear/ lifestyle como surf/skate.

“As estratégias já adotadas no eixo Rio / São Paulo darão suporte para a expansão de nossa atuação de forma mais direta e planejada. Nossa intenção é fortalecer a marca na região Sul e consolidarmos as marcas de relógios da Casio, neste mercado de grande potencial e constante crescimento”, afirma Patrícia Bacan, gerente sênior de Vendas e Marketing da Casio Brasil.

Como início de trabalho na região Sul, serão realizados agora em novembro, o evento Casio Road Show em Porto Alegre, Balneário Camboriú e Curitiba, que ocorrem respectivamente nessas regiões.

Deixe seu comentário: