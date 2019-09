Caso Ághata: Laudo diz que projétil é “adequado ao de fuzil”

Foi concluído nesta quarta-feira (25) o laudo pericial realizado no fragmento de bala encontrado no corpo da menina de 8 anos, Ághata Felix, que morreu na última sexta-feira (20). De acordo com o laudo, o tiro pode ter partido de um fuzil.

No entanto, o documento, feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, do RJ, diz que “não há elementos técnicos suficientes para que seja possível determinar com exatidão o modelo da arma da qual o tiro foi disparado, pois não há elementos técnicos para “determinar o calibre nominal, número de direcionamento das raias, bem como de microvestígios de valor criminalístico, fato que o torna inviável para o exame microcomparativo”, diz o documento.

Ainda de acordo com informações do laudo, o fragmento encontrado no corpo da menina pesa 4,5 gramas, mede 21,55 milímetros de comprimento e é formado por um núcleo de chumbo revestido. Por esse motivo, não é possível comparar com as armas apreendidas. O laudo feito pelo Instituto Médico Legal (IML), indica que Ágatha tinha uma perfuração nas costas e que veio a óbito devido a cortes no rim direito, no abdômen e no fígado.

A reprodução simulada sobre a morte da garota deverá ser realizada na próxima terça-feira (1º), na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. A informação foi divulgada pelo diretor das Delegacias de Homicídio do estado, delegado Antônio Ricardo.

Deixe seu comentário: