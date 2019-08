Caso Brittes: começam depoimentos à Justiça de envolvidos na morte do jogador Daniel Corrêa

Os acusados de envolvimento na morte do jogador de futebol Daniel Corrêa Freitas, de 24 anos, prestam depoimento, a partir das 9h desta terça-feira (13), no Fórum de São José dos Pinhais. As oitivas estavam marcadas para a última semana, porém foram adiadas em função de um pedido da defesa.

Nesta fase do processo, serão ouvidos os três membros da família Brittes: Allana, aniversariante da festa onde o atleta foi morto; sua mãe, Cristiana, que teria acusado o jovem de tentativa de estupro; e seu pai, Edison, que teria assassinado Daniel.

Também devem prestar esclarecimentos durante essa etapa, Ygor King, David Willian da Silva, Eduardo da Silva e Evellyn Brisola. A previsão é que se encerrem os depoimentos na quinta-feira (15).

Dos sete acusados, cinco estão presos. Respondem em liberdade apenas Evellyn Brisola, por ser ré primaria, e Allana, que conseguiu a soltura por meio de habeas corpus, na terça-feira (06).

O caso

No dia 27 de outubro do ano passado, Allana Brittes comemorou seu aniversário de 18 anos, com uma festa. O jogador Daniel era amigo da aniversariante e compareceu ao evento. Durante a celebração, o jovem teria sido encontrado em um quarto da residência, com a mãe de Allana e foi acusado de estuprá-la. O pai da jovem, Edison, teria encontrado o atleta de cuecas, ao lado de sua esposa. Ele assassinou Daniel, que teve o pescoço parcialmente decapitado com uma faca de churrasco, além do órgão sexual arrancado.

