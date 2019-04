Caso Daniel: Justiça volta a ouvir depoimentos de testemunhas sobre morte de jogador

A partir desta segunda-feira (1°), mais de 40 pessoas devem prestar depoimento sobre o caso da morte do jogador Daniel Correa, morto em outubro de 2018, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Para esta segunda fase do processo, foram reservados quatro dias para ouvir os depoimentos das testemunhas de defesa. Depois disso, começam os depoimentos dos sete réus.

São réus no processo: Edison Brittes, que confessou ter matado o jogador, Cristiana Rodrigues Brittes, esposa de Edison, Allana Emilly Brittes, filha do casal, além de Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, Ygor King, David Willian Vollero Silva e Evellyn Brisola Perusso.

Após todos os depoimentos, a Justiça vai analisar as alegações finais da defesa e da acusação, e só então definirá se os acusados vão ou não a Júri Popular.

Relembre o caso

Daniel foi morto após participar da festa de aniversário de Allana Brittes, que começou em uma boate e terminou na casa da família. A defesa de Edison afirma que Daniel tentou estuprar Cristiana e defende que o réu matou o jogador para defender a mulher.

Segundo a investigação, antes do crime Daniel tirou fotos ao lado de Cristiana, no quarto do casal. De acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público, não houve tentativa de estupro.

Seis dos sete réus estão presos desde novembro. Evellyn Perusso, acusada de falso testemunho e denunciação caluniosa é a única que responde ao processo em liberdade.

No mês de fevereiro, testemunhas de acusação prestaram depoimento à Justiça, no fórum de São José dos Pinhais. Os depoimentos foram de jovens que estavam na comemoração do aniversário de 18 anos de Allana Brittes, em uma casa noturna, e que depois esticaram a comemoração na casa da família Brittes.

Eles contaram que as agressões a Daniel começaram no imóvel, depois de Edson Brittes flagrar o jogador na cama ao lado de Cristiana Brittes, e que Daniel pediu para não morrer.

Veja a lista com sete réus no processo e os respectivos crimes:

Edson Brittes Junior: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, coação de testemunha e corrupção de menor;

Cristiana Brittes: homicídio qualificado por motivo torpe, coação de testemunhas, fraude processual e corrupção de menor;

Allana Brittes: Fraude processual, coação de testemunhas e corrupção de menor (preso);

Eduardo da Silva – homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor (preso);

Eduardo da Silva – homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor (preso); Ygor King – homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor (preso);

David William da Silva – homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e denunciação caluniosa (preso);

Evellyn Brisola Perusso – denunciação caluniosa e falso testemunho (responde em liberdade).

Deixe seu comentário: