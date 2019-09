Caso de gaúcha assassinada na Espanha é colocado em segredo de Justiça

Uma brasileira foi assassinada no último final de semana no norte da Espanha. A vítima foi identificada como Paloma Barreto. Ela era transexual e natural de São Gabriel. De acordo com a agência de notícias da Espanha EFE, Paloma foi encontrada morta por uma faxineira, em um apartamento com diversos ferimentos por arma branca.

Segundo os familiares da vítima, Paloma morava há 12 anos na Europa. Ela era acompanhante de luxo e modelo, e usava o nome profissional de Sara Fernandez. Um suspeito de ter cometido o crime já foi preso pela polícia, e de acordo com a família de Paloma, eles trabalhavam juntos e a vítima tinha uma relação íntima com o suspeito. O preso não teve o nome divulgado, mas era natural de Porto Alegre.

Como o caso foi colocado em segredo de Justiça, o Itamaraty não repassa detalhes da ocorrência. Devido a burocracia, a família acredita que o corpo não virá para o Brasil para ser sepultado. A maior possibilidade é de que o corpo seja levado para Alicante, onde Paloma residia na Espanha. As cinzas, porém, devem ser trazidas ao Brasil.

Deixe seu comentário: