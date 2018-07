Caso de italiano assassinado no Egito

O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, se encontrou nessa quarta-feira, no Cairo, com o presidente do Egito, Abdel Fattah al Sisi, para discutir o caso Giulio Regeni, pesquisador italiano assassinado no país africano em janeiro de 2016. Durante a reunião, Sisi disse a Salvini que tem “vontade e grande desejo de chegar a resultados definitivos no inquérito” e de “fazer justiça”.

Deixe seu comentário: