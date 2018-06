Caso Marielle: ato na Redenção

Neste domingo (24), às 11h, um ato no parque Farroupilha (Redenção), vai marcar os 100 dias do assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A concentração será no Monumento ao Expedicionário. Marielle e Anderson foram assassinados na noite do dia 14 de março deste ano após saírem de um evento no Rio de Janeiro.

