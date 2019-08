Caso Neymar: Incongruências e ausência de provas livraram jogador de acusação de estupro

A edição deste domingo (4) do programa Fantástico, da Rede Globo, apresentou informações do relatório final do inquérito que acusava o jogador Neymar, atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, de ter estuprado e agredido a modelo Najila Trindade. A delegada Juliana Lopes Bussacos, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo, optou por não indiciar o jogador.

Conforme o relatório de 17 páginas apresentado, a delegada viu “incongruências” na versão oferecida por Najila. “Não vislumbro elementos para o indiciamento do investigado, uma vez que as versões são conflitantes”, afirma o texto, citando também a falta de provas.

A investigação do caso entre Neymar e Najila Trindade foi encerrada na semana passada.

