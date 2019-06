Caso Neymar: Justiça libera mandado de busca e apreensão para o celular de Najila Trindade

A Justiça aceitou o pedido da Polícia Civil e expediu um mandado de busca e apreensão do celular de Najila Trindade. A modelo, que acusa o jogador Neymar de estupro, não entregou o aparelho até a data prometida durante seu depoimento na semana passada. De acordo com ela, o aparelho seria entregue até às 20h do dia 11 de junho.

O pedido se deve a possibilidade de encontrar novas provas no celular de Najila. Passado o prazo de entrega, as autoridades da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo pediram à Justiça a busca e apreensão para retirar o telefone no apartamento da modelo.

O mandado ainda não foi cumprido e Najila não é vista há dias no apartamento em que morava e que, de acordo com ela, teria sido arrombado.

