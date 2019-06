Caso Neymar: polícia francesa apreende imagens do hotel onde Najila Trindade ficou hospedada

A polícia da França apreendeu as imagens das câmeras de segurança do hotel onde a modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, ficou hospedada em Paris. As informações foram divulgadas pelo jornal esportivo “L’Équipe”.

As imagens foram recolhidas rapidamente, pois teriam validade no sistema de segurança por um mês após a captação. Não há investigação aberta contra o jogador no país, então não se sabe se as imagens foram solicitadas pela polícia brasileira ou se serão cedidas voluntariamente.

“Os fatos denunciados pela suposta vítima ocorreram em Paris, mas ela registrou uma queixa em São Paulo, no Brasil. Não há, portanto, razão especial para a abertura de uma investigação na França. Estas gravações deste hotel estão à disposição das autoridades brasileiras”, afirmou uma fonte ao “L’Équipe”.