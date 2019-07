Caso Neymar: polícia pede mais prazo para concluir inquérito

O inquérito que apura a acusação de estupro e agressão contra o jogador Neymar, feita pela modelo Najila Trindade Mendes de Souza, será finalizado em um prazo maior. A solicitação de extensão para concluir a denúncia foi feita pela Polícia Civil de São Paulo, nesta segunda-feira (1°). O pedido foi remetido ao Tribunal de Justiça, que definirá o tempo extra aos 30 dias iniciais para a finalização do relatório policial.

A decisão foi definida pela delegada titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Juliana Lopes Bussacos, após uma reunião na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil do estado. No encontro, foi avaliada a necessidade de aguardar a chegada das imagens do hotel de Paris onde o atacante e a jovem se encontraram. Além disso, é estudada a possibilidade da realização de um exame psiquiátrico da acusadora — ainda não solicitado pelas autoridades.

Para o advogado de Neymar, Davi Tangerino, a extensão do prazo para a conclusão do inquérito não abala a imagem do jogador ou mesmo afeta a estratégia da defesa.

