Caso se confirme que Lula não vá concorrer à Presidência da República, uma pesquisa indicou que o primeiro lugar será dos votos brancos e nulos

Confirmado o cenário mais provável, com o ex-presidente Lula impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa, as candidaturas de Marina Silva (Rede) e de Ciro Gomes (PDT) à Presidência tendem a ser, atualmente, as principais herdeiras de seu espólio eleitoral. Entretanto, na primeira pesquisa Datafolha feita após a condenação do petista em segunda instância no caso do triplex, são os votos brancos e nulos que se destacam, levando 31% das intenções de voto do petista. Marina ficaria com 15% da fatia do eleitorado do ex-presidente, enquanto Ciro abocanharia 14%.

Mesmo condenado pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) por corrupção e lavagem de dinheiro, o petista se mantém na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos. Sem o ex-presidente, a disputa por uma vaga fica embolada. O deputado Jair Bolsonaro (PSC) surge isolado na liderança, enquanto outros quatro nomes duelam pela segunda colocação: Marina, Ciro, Geraldo Alckmin (PSDB) e Luciano Huck (sem partido).

Em sua melhor performance, Lula chega a 37% no primeiro turno, mesmo patamar da pesquisa anterior. Na pior, ele alcança 34%. No segundo turno, seu melhor resultado é 49%, num enfrentamento com Alckmin ou Bolsonaro.

Apesar da sentença de 12 anos e um mês, que torna Lula inelegível, o PT, em nota, afirmou que tirar o petista do processo eleitoral teria “consequências imprevisíveis”. “Excluir Lula do processo eleitoral significaria cassar o direito de voto da grande maioria dos eleitores, o que lançaria o País numa crise política e institucional de consequências imprevisíveis, mas inevitavelmente trágicas”, disse o partido no comunicado. A pesquisa Datafolha também perfilou os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo na ausência de Lula. Entre eles, o perfil mais numeroso é daqueles que têm renda inferior a dois salários mínimos.

Apesar de liderar a corrida sem Lula, Bolsonaro parou de crescer. Ele oscilou negativamente em todos os quadros apresentados em comparação ao levantamento de novembro. O deputado federal não vence em nenhum dos cenários de segundo turno. A melhor projeção é um empate técnico com Alckmin, com vantagem para o tucano (33% a 35%). Bolsonaro, que pretende se lançar pelo PSL, acredita que a eventual saída de Lula não o desidrata.

“O PT não pode ficar sem um nome porque depende da existência de um candidato para eleger uma bancada federal”, afirmou Bolsonaro, que receberia, segundo a pesquisa, 7% do espólio do petista. “Estou crescendo muito no Nordeste. Tem muita gente colocando outdoor na região”, completou.

Alckmin obtém de 7% a 11% no primeiro turno. Mesmo assim, o governador de São Paulo disse que o índice não o preocupa.

“Essa é uma corrida de resistência. O voto não vai se decidir agora. Nossa tarefa é ir para o segundo turno, onde ganhamos de quase todos os candidatos”, afirmou o tucano.

Com Lula, Marina oscila entre 8% e 10% no primeiro turno. Sem ele, de 13% a 16%. Num segundo, perde de Lula e bate em Bolsonaro. A pré-candidata da Rede não quis comentar a pesquisa. No entanto, em sua conta no Twitter, divulgou uma peça típica de campanha, lembrando que não é investigada pela Operação Lava-Jato.

Ciro registrou intenções de voto entre 6% e 13% dependendo da participação ou não do ex-presidente petista. Em recuperação de cirurgia, ele também não comentou a pesquisa. Já o presidente Michel Temer (PMDB) aparece com 1%, mesmo patamar obtido por nomes lembrados como possíveis presidenciáveis com apoio do Planalto como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD).

