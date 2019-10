Casos de conjuntivite aumentam com o tempo seco e a primavera

Na primavera, o pólen das flores está no ar e é uma causa bastante comum para a conjuntivite. Os olhos ficam vermelhos, inchados e com secreções.

Só em um hospital de Belo Horizonte houve um crescimento de 70% nos casos da doença. Clínicas de São Paulo e do Rio de Janeiro também registraram aumento nos casos.

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, a pele que recobre a parte branca dos olhos. Os sintomas são sensação de areia nos olhos, lacrimejamento e secreção.

Tipos de conjuntivite

Basicamente, são três tipos de conjuntivite: viral, bacteriana e alérgica.

As virais são causadas por vírus e são as mais agressivas. Os sintomas são mais intensos e pode durar de 2 a 3 semanas.

A bacteriana é causada por bactéria e os sintomas são mais brandos. Geralmente dura uma semana e os sintomas vão melhorando com o passar dos dias. Costuma ter mais remela que as outras.

A alérgica é parecida com as outras, mas há muito mais coceira e vermelhidão. Acomete pessoas alérgicas.

Os sintomas da conjuntivite primaveril são intensos e podem prejudicar a qualidade de vida do paciente. “Além de coceira frequente nos olhos, secreção na mucosa, produção de lágrimas em excesso, ardor e desconforto na presença de luz forte, os olhos ficam vermelhos e inchados, criando constrangimento no convívio social e no trabalho”, explica o oftalmologista Hilton Medeiros, da Clínica de Olhos Dr. João Eugenio.

Para aqueles que já possuem algum tipo de alergia, o oftalmologista indica “evitar ambientes ao ar livre entre 5h e 10h da manhã, quando a ação do pólen é mais intensa; usar pano molhado no lugar da vassoura, retirar as cortinas, tapetes e bichos de pelúcia e manter o local sempre arejado permitindo a entrada do sol”.

Quem utiliza lentes de contato deve ter cuidado redobrado, pois quando usadas em ambientes pouco umidificados podem ocasionar ceratite, uma inflamação passível de evolução até para úlceras e perfuração dos olhos.

“A conjuntivite primaveril tem aspecto alérgico e não é contagiosa. Por esse motivo, na maioria dos casos, não exige afastamento do trabalho ou de outras atividades do cotidiano”, afirma Hilton Medeiros. O tratamento da patologia é feito com colírio antialérgico, medicamentos tópicos ou orais e até injeções antialérgicas.

Transmissão

A transmissão da conjuntivite pode ser de forma direta ou indireta: um abraço ou beijo no rosto; usando a mesma toalha ou travesseiro e até um sabonete pode transmitir (o vírus fica vivo por um tempo ali). Usa lente de contato? Então descarte as lentes e a caixinha.

O tratamento

Na maioria das vezes não tem tratamento específico, o que deve ser feito é:

Isolamento (não ir trabalhar ou à escola para não transmitir)

Compressa com água filtrada gelada ou soro fisiológico

Colírio lubrificante (não usar os colírios que são remédios sem prescrição)

Alerta! Se a pessoa já estiver há 7 dias com o olho ruim, sem melhora, é sinal de alerta para procurar um médico para não ter sequelas.

