Casos de dengue crescem quase 600% no Brasil; região Sul impulsionou salto

Os casos de dengue no Brasil cresceram 599,5% nos últimos meses. De 30 de dezembro de 2018 a 24 de agosto deste ano, foram registrados 1.439.471 casos em todo o país, uma média de 6.074 novos casos por dia. No mesmo período do ano passado, eram apenas 205.791 notificações. Apenas neste ano, 591 pacientes morreram vítimas da doença. Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (11).

O estado com maior número de ocorrências no período foi Minas Gerais, com um total de 471.165. Um ano antes, o registro era 23.290 casos. Separado por regiões, o quadro mais crítico é no Sul, que teve crescimento de 3.224,9% no número de incidências de dengue.

A febre chikungunya e a zika, que são transmitidas pelo mesmo mosquito da dengue – Aedes aegypti -, também atingiram mais pessoas. A primeira passou de 76.742 casos em 2018 para 110.627 casos neste ano. Já a segunda saltou de 6.669 para 9.813 ocorrências. Duas pessoas no país morreram em decorrência do zika vírus este ano.

Recomendações

O ministério aconselha que, durante o período de seca, a população mantenha ações de prevenção, como verificar se existe algum tipo de depósito de água no quintal ou dentro de casa. Outra recomendação é lavar semanalmente, com água e sabão, recipientes como vasilhas de água do animal de estimação e vasos de plantas.

Não deixar que se formem pilhas de lixo ou entulho em locais abertos, como quintais, praças e terrenos baldios é outro ponto importante. Outro hábito que pode fazer diferença é a limpeza regular das calhas, com a devida remoção de folhas que podem se acumular durante o inverno.

