O Estado de São Paulo fechou o primeiro semestre deste ano com aumento de 45,61% nos casos de estupro de vulneráveis, se comparado com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública nesta quarta-feira (25). Em 2017, houve 3.010 registros de estupro de vulneráveis contra 4.383 neste ano.