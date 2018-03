A ONU (Organização das Nações Unidas), por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), está alertando os países das Américas sobre a necessidade de redobrar os esforços para vacinar as suas populações contra o sarampo. Segundo a agência, nove países do continente já somam quase mil casos, incluindo 885 na Venezuela, 14 no Brasil e 13 nos Estados Unidos.

