Quatro casos de sarampo no Rio de Janeiro estão sob investigação da Secretaria de Estado de Saúde. Um deles teve resultado preliminar positivo, mas ainda falta confirmação do diagnóstico pelo laboratório de referência nacional da Fiocruz. O local de provável infecção está em análise. Caso haja confirmação, o estado do Rio de Janeiro terá o primeiro caso de sarampo, pelo menos, desde 2000.