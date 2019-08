Casos de sarampo são confirmados em mais sete estados brasileiros

A disseminação do sarampo no Brasil parece não ter fim. Após o Ministério da Saúde recomendar doses extras de vacinação em crianças, a pasta divulgou, nesta quarta-feira (21), um boletim que mostra que mais sete estados tiveram casos confirmados de sarampo: Pernambuco, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe e Piauí.

Entre 19 de maio e 19 de agosto foram confirmados 1.680 casos. Mais 7.487 estão em investigação e 1 mil foram descartados após análise. Além das sete unidades da Federação, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e São Paulo tiveram casos confirmados na edição anterior do boletim, com dados até o dia 12 de agosto. O surto é fortemente concentrado no estado de São Paulo, responsável por 1.662 casos, 98,9% do total, com ocorrências em 74 municípios.

Os demais estados possuíam, até essa terça, apenas um episódio confirmado, cada um. São Paulo é o principal foco, com cadeias de transmissão a partir dos 74 municípios onde há informação de circulação do vírus.

