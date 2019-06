Casos de violência contra idosos crescem no Rio Grande do Sul

Um estudo do governo do Rio Grande do Sul indica que os índices de violência contra idosos com mais de 65 anos cresceram 43% em três anos. A cada quatro horas, um idoso é vítima de negligência, abandono e até mesmo tortura.

Os dados reunidos pela Secretaria estadual da Saúde são de notificações do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2018, foram mais de 2 mil alertas de médicos e funcionários da área da saúde sobre vítimas de violências psicológica, financeira e abandono. Ainda de acordo com o estudo, é na própria casa dos idosos que esses casos costumam acontecer e os filhos das vítimas são apontados como os principais agressores.

Para o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do ministério, Antônio Costa, a violência contra idosos vai além de agressões classificadas como maus tratos. Para ele, o abandono e a exclusão social dessas pessoas também focalizam a questão.

Outro levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelou que, no ano passado, o Disque 100 registrou um aumento de 13% no número de denúncias sobre violência contra idosos em relação ao ano anterior.

O Disque 100 é uma das maneiras de acionar a rede pública de atendimento e polícia e denunciar os maus tratos.

