Cat Lounge, o primeiro espaço de lazer e entretenimento com gatos da Região Sul, será inaugurado em Porto Alegre

Um local no qual você pode reunir os amigos, trabalhar como se estivesse fazendo “home office”, tomar um café ou simplesmente relaxar em um pufe na companhia de gatos. Essa é a proposta diferenciada do Cat Lounge, o primeiro espaço de lazer e entretenimento com gatos da Região Sul do Brasil, que será aberto ao público neste sábado (11).

O novo espaço ficará localizado junto à PetCreche Daycare, empresa com mais de 10 anos de experiência nos serviços de creche e hospedagem de cães e gatos, com sede na Avenida Cristóvão Colombo, 3.572, na Capital gaúcha.

A proposta inovadora do Cat Lounge é inspirada nos “cat cafés” do Japão, espaços nos quais os clientes podem interagir com gatos enquanto trabalham, leem, veem vídeos ou apenas relaxam tomando um café. No Brasil, há alguns negócios desse tipo no Estado de São Paulo.

O Cat Lounge é o primeiro espaço com proposta semelhante localizado em Porto Alegre e na Região Sul do Brasil. Para ter a experiência de lazer e entretenimento com os gatos no Cat Lounge, os clientes pagarão uma taxa que varia entre R$ 20 e R$ 25 a cada meia hora, dependendo do dia da semana, e é preciso fazer agendamento prévio pelos telefones (51) 3279.4941 ou 99831.5115.

O espaço também poderá receber grupos e eventos com condições especiais. Se o cliente quiser tomar um café enquanto interage com os felinos, poderá retirar a sua bebida na recepção da PetCreche Daycare, onde haverá uma máquina, e em seguida ingressar no Cat Lounge.

“Os ‘cat cafés’ surgiram no Japão e hoje fazem muito sucesso em vários locais do mundo, como em cidades da Europa e dos Estados Unidos. “Estamos trazendo para Porto Alegre o Cat Lounge, um espaço diferente inspirado na proposta dos ‘cat cafés’, como parte das comemorações dos nossos 10 anos no mercado”, explicou a empresária Rafaela Graziottin, proprietária da PetCreche Daycare e idealizadora do Cat Lounge.

Rafaela acrescentou que o espaço também terá outro diferencial, o estímulo à adoção de felinos. No Cat Lounge, haverá sempre pelo menos oito gatos castrados, vacinados e bem alimentados com os quais os clientes poderão interagir. Esses animais estarão à disposição para serem adotados, por meio de uma parceria com a ONG Projeto Bicho de Rua.

“A ideia é que o cliente conviva com os gatos durante algum tempo e, quem sabe, se torne tutor de um deles. Se o cliente realmente gostar de um dos gatos, realizamos o contato com a ONG Bicho de Rua para começar o processo de adoção. Nosso objetivo é proporcionar ao cliente uma experiência diferenciada de lazer e entretenimento que também tenha uma função social”, resumiu a empresária.

A presidente da ONG Projeto Bicho de Rua, Marcia Simch, afirmou que a parceria com o Cat Lounge é ótima e completa. Marcia relata que no resgate de animais feitos por protetoras a grande dificuldade está em onde hospedar esses animais enquanto aguardam a adoção.

“Às vezes, temos dificuldade de encontrar um bom lugar que, além de oferecer as condições básicas para a manutenção de saúde física e mental dos animais, também os ajude na ressocialização para a vida em um lar seguro e amoroso. Para nós, é uma tranquilidade muito grande saber que gatos poderão ficar em um local agradável e com supervisão veterinária como o Cat Lounge, até encontrarem um lar definitivo”, disse a presidente da ONG Projeto Bicho de Rua.

Para garantir o bem-estar dos gatos, o Cat Lounge ainda estipulou várias regras de convívio dos clientes com os animais, entre elas não tirar fotos com flash, não provocar os felinos e não forçá-los a brincar. Crianças também podem frequentar o local, desde que monitoradas por um adulto. Nos finais de semana, é recomendável fazer a reserva de horário com antecedência. O lounge estabeleceu um limite de 10 pessoas no espaço a cada meia hora. Confira abaixo o serviço completo do Cat Lounge.

SERVIÇO:

Cat Lounge by PetCreche Daycare

HORÁRIOS: de segunda a sábado, das 11h às 18h. Domingos e feriados, das 12h às 18h. É preciso fazer agendamento prévio pelos telefones (51) 3279.4941 ou 99831.5115.

VALORES:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: R$ 20,00 a primeira meia hora e R$ 10,00 cada meia hora adicional.

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: R$ 25,00 a primeira meia hora e R$ 15,00 cada meia hora adicional

ENDEREÇO: Avenida Cristóvão Colombo, 3.572, bairro Higienópolis, em Porto Alegre.

Site: www.catlounge.com.br

