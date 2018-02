Três casais brasileiros foram escolhidos para viajar com tudo pago, fazer sexo em quartos de hotel e relatar sua experiência. A ação foi feita pela marca de preservativos SKYN, que juntou seus depoimentos —e de outros tantos estrangeiros— e lançou um guia com dicas para aproveitar melhor 30 hotéis pelo mundo com o parceiro.

