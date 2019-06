Catedral de Notre-Dame celebra primeira missa após incêndio

A catedral de Notre-Dame, em Paris, celebrou sua após o incêndio devastador que destruiu o teto da construção medieval e danificou parte da estrutura neste sábado (15). O acidente ocorreu há dois meses. A missa teve início às 18h no horário de Paris (13h em Brasília) e durou 50 minutos. A cerimônia foi transmitida por um canal católico francês.

O arcebispo de Paris, Michel Aupetit, comandou a cerimônia que, por razões de segurança, contou com a participação de apenas 30 pessoas – metade delas do clero. Todos usaram capacetes e se concentraram na Capela da Virgem, no lado leste da catedral, uma área confirmada como segura por engenheiros. O único momento em que os religiosos puderam retirar seus capacetes ocorreu durante o rito de consagração da hóstia e do vinho.

“O incêndio que devastou o prédio, em 15 de abril, provocou uma onda de emoção, não apenas para a comunidade de fiéis”, disse o arcebispo Aupetit em seu sermão. “Esta catedral é um lugar de adoração, esse é o seu propósito verdadeiro e único”, completou.

Restauração

O presidente Emmanuel Macron estabeleceu uma meta de cinco anos para restaurar a catedral. As chamas derrubaram a flecha (torre central) e consumiram a rede de vigas que sustentava o telhado. A arquidiocese ainda aguarda uma resposta das autoridades francesas sobre a possibilidade de reabrir a esplanada em frente da catedral ao público. Se as autoridades aprovarem, a ideia é celebrar as orações da noite no espaço.

Cerca de 150 pessoas trabalham diariamente na catedral desde o incêndio, removendo destroços e estabilizando a estrutura. Promessas de cerca de €850 milhões para a reconstrução foram feitas por proeminentes empresários franceses, mas apenas cerca de 9% dessa quantia foi efetivamente doada até agora.

