Catequista é presa por sexo com aluno

A professora Stephanie Pruett, 28 anos, foi presa por manter relações sexuais com um aluno de 17 anos para quem ela dava aulas de religião em uma escola de ensino médio do Estado norte-americano do Alabama. Casada e mãe de um filho, a catequista poderá ser condenada a 20 anos de prisão e entrar no registro de criminosos sexuais do FBI (a polícia federal dos Estados Unidos).

