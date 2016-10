Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas posam para raras fotos de família

Depois da crise que os levou à separação em 2013, Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas aparecem juntos e bem. Acompanhada do marido e dos filhos Dylan, de 16 anos, e Carys, de 13, Catherine exibiu a família em fotos pulicadas em sua conta no Instagram, na última sexta-feira. Eles fizeram sucesso nas redes com a ida ao festival de música Desert Trip, que aconteceu neste final de semana, na Califórnia.

A família assistiu aos shows dos Rolling Stones e de Bob Dylan. “Tão animada. Ingressos prontos. Sexta-feira à noite com Bob Dylan e The Rolling Stones!!! Mal posso respirar!!! O show de uma vida!”, escreveu Zeta-Jones no Instagram.

Em sua conta, ela postou ainda uma foto com a filha, e outra de Dylan: “Vendo meu filho assistir aos ídolos pela primeira vez. Fez a minha noite”.

