CatÃ³licos preparam o primeiro Natal em cinco anos na catedral de Aleppo

Após anos de combates intensos, as metralhadoras silenciaram em Aleppo e os poucos católicos que restaram na cidade síria puderam recomeçar suas vidas, e celebrar o espírito do Natal pela primeira vez em cinco anos.

“Nós estamos usando qualquer destroço que encontramos para simbolizar o triunfo da vida sobre a morte”, disse à agência de notícias AFP Nehme Badawi, que com o seu irmão, Bashir, vasculhou a Catedral de São Elias para montar um presépio para o Natal.

O teto da principal igreja católica de Aleppo caiu há alguns anos, durante um dos incontáveis bombardeios que atingiram a cidade. O telhado despencou sobre os bancos da nave, que agora estão recobertos pela neve do frio inverno sírio.

As forças do governo de Bashar al-Assad anunciaram a reconquista completa de Aleppo na quinta-feira (22), pondo fim ao período de violência que transformou a segunda maior cidade do país de um centro cultural e comercial num símbolo global de destruição. A minoria católica não perdeu tempo para iniciar a reconstrução da Catedral de São Elias.

“O impacto emocional é muito maior e mais profundo que a perda material. Todas as nossas memórias estão aqui. É onde nós celebramos todas as nossas festas, nossas alegrias”, disse Bashir. “Nós queremos transformar toda essa destruição em algo bonito”, acrescentou. (AG)

Comentários