Na tarde desta quinta-feira (1º), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) resgatou uma caturrita na Zona Sul de Porto Alegre. O animal chocou-se com uma janela e sofreu traumas no corpo. A caturrita salva pela Smams foi levada à clínica veterinária onde será tratada e depois devolvida à natureza.

