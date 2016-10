Cauã Reymond e Mariana Goldfarb comemoram dez meses de namoro em jantar romântico

O jantar da noite de segunda-feira (10) não foi como os outros para Cauã Reymond e Mariana Goldfarb: o casal de pombinhos comemorou dez meses de namoro em um restaurante na Barra, no Rio. E a modelo até caprichou mais no look. Ela, que costuma ser bem básica, usou brincão e rabo de cavalo.

Mariana é a primeira namorada de Cauã após o fim do casamento com Grazi Massafera. Os dois se conheceram em novembro, durante a festa da Empório Armani. Recentemente, Cauã e Mariana estiveram em Bariloche, na Argentina, junto com a filha do ator, Sofia. (AG)

