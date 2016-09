Cauã Reymond explica cuidados com exposição da filha, Sofia: “Não coloco foto dela na internet”

No ar na minissérie “Justiça”, Cauã Reymond falou sobre as mudanças que o nascimento da filha, Sofia, de 4 anos, com quem é visto constantemente na praia ou em shoppings, trouxeram para ele. “A questão do filho trouxe um incômodo que talvez eu não tivesse tanto antes. A criança tem que ficar um pouco mais velha para escolher como ela quer participar disso, e se ela quer participar. Eu vejo tantos casais famosos e que os filhos não são”, disse.

“Às vezes, fico um pouco intrigado quando vejo um jovem que não é necessariamente conhecido porque está iniciando na carreira artística, mas simplesmente porque é filho de alguém famoso. Acho perigoso, mas não critico. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Eu só me pergunto se eu quero isso para mim e para a minha filha, com relação a essa questão da vida pública. Enquanto ela for pequena, vou tentar protegê-la ao máximo”, pontuou o galã, chamado de “gatinho” pela namorada, Mariana Goldfarb.

Escalado para interpretar um mocinho em “O Outro Homem”, o ator, que acredita que a herdeira o ajuda na carreira, declarou que expor ou lucrar em cima da imagem da menina é algo fora de cogitação. “Não faço capa de revista com a minha filha, não faço propaganda, não levo em eventos públicos, não posto foto em Instagram, por mais que me dê vontade porque eu também quero exibir a minha cria e tenho muito orgulho, mas não faço”, explicou ele, que age com cuidado, mas sem neurose.

“Ela já entende que os pais trabalham na televisão, a gente conversa sobre isso. A Grazi é um fenômeno, então ela lida bem. O importante é que encare com naturalidade. Eu admiro a conduta do William Bonner e da Fátima Bernardes, que são ícones do nosso jornalismo mas que eu não lembro do rosto dos filhos deles. Admiro a Taís (Araújo) e o Lázaro (Ramos), que também protegem suas crianças”.

