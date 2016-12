Causa da morte de George Michael deve demorar meses para ser conhecida, dizem os legistas

Nessa sexta-feira, a polícia do Reino Unido declarou que mais testes deverão ser feitos para determinar a causa da morte do cantor George Michael, falecido no dia 25 deste mês, pois a autópsia ainda não permitiu conclusões definitivas, embora ele sofresse de insuficiência cardíaca e tivesse em seu histórico o uso de drogas.

“Os resultados desses testes deverão demorar várias semanas”, informaram os legistas. O artista britânico de 53 anos morreu em sua casa em Oxfordshire, no norte da Inglaterra. O corpo foi encontrado antes do almoço de Natal por seu namorado, Fadi Fawaz.

Um dos mais populares cantores do pop internacional dos últimos 30 anos, George Michael vendeu cerca de 100 milhões de discos durante a sua carreira.

