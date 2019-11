Cavaleiros da Paz realizam cavalgada histórica e cultural na região de Santana do Livramento

A região do Cati, distrito do município de Santana do Livramento-RS, vai receber até 17 de novembro os Cavaleiros da Paz, Embaixadores da Cultura e do Folclore do Rio Grande do Sul. O grupo vai realizar a Cavalgada Nacional 2019 na última fronteira de batalhas da Revolução Farroupilha, com o objetivo de resgatar a história e cultura de terras onde se encontram grandes propriedades que preservam a vida primitiva do gaúcho. A intenção é dar visibilidade a esta região histórica do Estado, que abriga campos e animais nativos do bioma Pampa e fazendas históricas, como São Miguel do Sarandi, Santa Eulália, Fazenda Boa Vista e Rancho Novo.

De acordo com o presidente dos Cavaleiros da Paz, Caé Braga, as cavalgadas regionais buscam revisitar a história do nosso povo. “Estar no Quartel do Cati, por exemplo, é uma oportunidade de valorizar a herança que um dia foi de conflito e hoje se refaz na paz!”, reflete. “É uma ação importante dentro dos festejos dos 30 anos do nosso grupo e para desenvolvimento cultural e turístico de regiões históricas, ainda mais tendo o apoio de produtores e famílias tradicionais da região”.

O grupo Cavaleiros da Paz surgiu há 29 anos na Capital e realiza cavalgadas pelo mundo afora levando os costumes e o folclore do Rio Grande do Sul para 13 países, nos cinco continentes. Em 2013 foram condecorados com o título de Embaixadores da Cultura e do Folclore do Rio Grande do Sul, pelo governo do estado. O próximo destino é o Equador, em 2020.