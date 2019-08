Cavaleiros da Paz realizam cavalgada no Centro de Porto Alegre para divulgar Semana Cultural do Equador

A Confraria dos Cavaleiros da Paz, Embaixadores da Cultura e do Folclore do Rio Grande do Sul, grupo de gaúchos que faz cavalgadas pelo mundo levando os costumes e o folclore do Rio Grande do Sul, vai realizar uma cavalgada para marcar o início da Semana Cultural do Equador, em Porto Alegre, no dia 5 de agosto. Cerca de 16 cavaleiros e mais 10 da Brigada Militar vão sair do Largo dos Cavaleiros da Paz, no Parque Harmonia, às 9h15min. A cavalgada também vai marcar o ponta pé inicial das comemorações dos 30 anos da Confraria que terá como ápice a visita ao Equador em 2020, no intercâmbio com os Chagras, o campesino dos andes.

Segundo Caé Braga, presidente da confraria, a cavalgada tem por objetivo dar visibilidade à parceria com o país que vai recepcionar o cavaleiros no próximo ano. “Levaremos as bandeiras de todos países que já visitamos e a do próximo destino e entregaremos convites ao Governador e ao Prefeito para participarem das atividades da semana alusiva ao Equador”.

Às 19h deste sábado será realizada a Inauguração da Semana Cultural do Equador, no Auditório Nascente da Engenharia da UFRGS com a presença do Cônsul do Equador, Fernando Francisco Quintana Díaz, do Diretor da Gala Tur, Luiz Bachi e de Caé Braga. O evento vai contar com o apoio da Vinícola Laurentia, do município de Barra do Ribeiro, e dos chef’s da Cabeça de Toro, que irão oportunizar degustação de seus produtos.

SERVIÇO:

O QUÊ: Cavalgada no Centro Histórico – Semana Cultural do Equador

QUANDO: 5 agosto, segunda-feira, às 9h15min

ONDE: Largo dos Cavaleiros da Paz, ao lado da Câmara de Vereadores – Av. Loureiro da Silva, 255 – Centro Histórico

