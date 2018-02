Cavalo de Dom Pedrito é o melhor exemplar do Mancha Crioula

O final de semana no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), foi movimentado por mais uma edição do Mancha Crioula. O evento, organizado pela Trajano Silva Remates, trouxe criadores de diversos lugares do país para acompanhar a Exposição Nacional de Tobianos, Oveiros e Bragados, que consagrou como Melhor Exemplar da Raça o cavalo Gato Feito Cala Bassa.

O garanhão, de propriedade de João Paulo Eboli Machado, da Cabanha Canto Sul, de Dom Pedrito (RS), foi o grande campeão e melhor exemplar entre os mais de 120 inscritos no evento. Já nas fêmeas, o título ficou com a égua Cordilheira da Rio Bonito, que mudou de dono na noite anterior durante o leilão, sendo adquirida por Edimedes Anacleto de Moura, da Cabanha Mouro, de Capanema (PR), que em menos de 24 horas já levou um título para casa com a aquisição.

Para o jurado Thiago Habowski, responsável pela avaliação na Exposição, a qualidade a cada exposição que passa vem aumentando e neste ano foi difícil fazer a escolha pelo altíssimo nível de apresentação. “São cavalos de muita qualidade, com recorde de animais inscritos. Isto movimenta a raça, movimenta muito o mercado”, observou.

Já o leilão Mancha Crioula ocorrido na noite de sexta-feira, dia 23, no Tatersal do Cavalo Crioulo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, (RS), registrou faturamento acima de R$ 845 mil com a venda de cavalos inteiros, coberturas e cotas de animais premiados, além de bovinos e ovinos. A média nos cavalos ficou em R$ 23,8 mil. A fêmea Cordilheira da Rio Bonito, que no dia seguinte foi a grande campeã das fêmeas, foi um dos lotes mais valorizados sendo comercializada a R$ 57,7 mil. Destaque também para a venda de cotas de nomes importantes da raça como Índio do Boeiro e Ganadero da Harmonia.

Segundo Gonçalo Silva, diretor da Trajano Silva Remates e responsável pela condução das vendas, o leilão e a exposição Mancha Crioula se complementam. “Fomos coroados com a grande campeã da exposição vendida no Mancha Crioula. Isto atesta que vendemos realmente qualidade e o comprador pagou o primeiro ano da égua na pista ganhando o grande campeonato das fêmeas”, salientou.

Resultado da exposição

FÊMEAS

Grande Campeã

Cordilheira da Rio Bonito

Criador: Emprendimentos Agropecuarios Rio Bonito/Fazenda Santa Cruz – Ponta Grossa (PR)

Expositor: Edimedes Anacleto de Moura

Estabelecimento: Cabanha Mouro – Capanema (PR)

Reservada Grande Campeã

Nazarena do Saibro

Criador e Expositor: Paulo Krause

Estabelecimento: Cabanha Saibro – Bagé (RS)

3ª Colocada

Urutu da Bézinha

Criador e Expositor: Paulo Roberto Borges da Silveira

Estabelecimento: Fazenda da Bézinha – Bom Jesus (RS)

4ª Colocada

Neblina da Cabanha Santa Fé

Criador e Expositor: Gilberto Rodrigues de Freitas

Estabelecimento: Cabanha Santa Fé – Taquara (RS)

MACHOS

Grande Campeão e Melhor Exemplar da Raça

Gato Feito Cala Bassa

Criador: Marcelo Rezende Móglia, Cabanha Cala Bassa – Bagé (RS)

Expositor: João Paulo Eboli Machado

Estabelecimento: Cabanha Canto Sul – Dom Pedrito (RS)

Reservado Grande Campeão

Narciso da Cabanha Santa Fé

Criador e Expositor: Gilberto Rodrigues de Freitas

Estabelecimento: Cabanha Santa Fé – Taquara (RS)

3º Colocado

São Francisco da Trovador

Criadores: Adriano e Guilherme Mallmann, Cabanha Trovador – Santana do Livramento (RS)

Expositores: Éder Cleil da Costa Leite e Tiago José Mallmann

Estabelecimentos: Cabanhas Infinita Pasión, Santo Sol e Padre Romero – Estrela (RS)

4º Colocado

Rico da Lagoa Seca

Criador: Gilda Campello, Fazenda Lagoa Seca – Guarapuava (PR)

Expositor: Condomínio Rico da Lagoa Seca

