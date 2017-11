Cavendish x Sadala

Conduzido pela Polícia Federal ontem para explicar uma transação milionária com Georges Sadala, o empreiteiro Fernando Cavendish quer detonar o ex-amigo. O script envolve traição e calote. Cavendish vai entregar dois aperitivos à Justiça: durante a CPI do Cachoeira em 2012 no Congresso Nacional, que pegou em cheio a Delta Construções, o empreiteiro telefonou para Sadala e pediu que ele pegasse seu notebook no apartamento e o escondesse, temendo uma busca da PF. Sadala o fez, mas entregou o aparelho ao governador Sérgio Cabral. Outro caso envolve o apartamento comprado pela apresentadora Patrícia Poeta, por R$ 23 milhões. Ele foi adquirido por Cavendish por R$ 4 milhões num leilão judicial, e Sadala o pediu para comprá-lo pelo mesmo preço, e parcelado. Cavendish topou, mas levou calote de parte do valor. Já com a escritura, Sadala vendeu o imóvel à global, pelo que se vê, com ampla margem de lucro.

Celas do Rio

Preso pela PF, o ex-chefe da Casa Civil Régis Fichtner é cunhado do ministro Marco Aurélio Belizze Oliveira, do STJ. Fichtner foi seu principal padrinho para a vaga.

Maia força..

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia faz esforço descomunal em apoio ao presidente Michel Temer para convencer os deputados a votarem a reforma da Previdência.

.. mas base não

Menos de 120 deputados dos 300 esperados apareceram no jantar de Temer, na quarta. Sinal claro que este ano – e talvez, nem em 2018 – não haverá reforma da Previdência

Ah, ministro..

O pedido de vista do ministro Antonio Dias Toffoli emperra publicação no D.O. da Justiça sobre restrição de foro privilegiado para políticos que cometerem crimes durante mandato. A vista causou estranheza a colegas de plenário. Por ter vindo, inclusive, de um ex-advogado do PT. Toffoli pediu para sair da sessão no plenário do STF porque tinha consulta médica (logo ontem, no horário da sessão) e vazou.

Turbulência

A Líder Táxi Aéreo voa em céu turbulento. É citada no braço da Lava Jato no Rio de Janeiro com contratos suspeitos com o Governo, e continua na mira da Justiça em Minas Gerais, com os voos sigilosos do governador Fernando Pimentel – ele freta aviões da empresa apesar de o Palácio dispor de dois jatinhos, como revelamos.

Covas & Machado

Presidente do PTB de São Paulo, o deputado Campos Machado convidou Mário Covas Neto, filho do saudoso governador tucano e hoje vereador na capital, para ingressar no PTB. O velho Covas e Machado sempre tiveram uma forte ligação política.

Benfica News

Gritos de uma ala para outra foram ouvidos por carcereiros na noite de quarta. Era a turma de Cabral provocando o inimigo Anthony Garotinho, em cela em outra ala.

Revoltou ‘a rede’

Matriarca de chicote em Brasília demitiu faxineira porque ela usou o único banheiro da casa e prato e talheres para comer. Jogou no lixo os utensílios. Rendeu nas redes sociais.

Às compras

O deputado Áureo (SD-RJ) volta à cena em votação no próximo dia 29. Depois de sua tentativa de censurar denúncias contra políticos na internet, agora tenta aprovar uma lei que altera o modelo de negociação entre shoppings e lojistas.

Estado regulador?

O mercado vê a medida como um sério risco para investimentos no setor – além de ser mais uma intervenção direta do Estado numa relação privada, o que não ocorre em outros países. Os shoppings representam 2,6% do PIB e geram 3 milhões de empregos.

É guerra

Atenção no que virá aí na guerra polarizada Políticos x Juízes, que será entoada na campanha eleitoral. Os políticos vêm com o discurso de ‘ditadura do Judiciário’, já os procuradores e juízes se defendem com ‘A lei tem que ser cumprida’.

Saúde

A Federal Rural do Rio de Janeiro vai ganhar mais dez salas de aula no campus de Nova Iguaçu, trato da deputada Rosângela Gomes (PRB-RJ) com o reitor. Ex-assistente hospitalar, a deputada também conseguiu R$ 15 milhões para o Hospital da Posse e outros R$ 2 milhões para construir o Hospital do Olho em Duque de Caxias.

Fantasma do Kursk

O submarino argentino desaparecido com 44 a bordo lembra muito o que ocorreu com o russo Kursk em agosto de 2000. No caso russo, todos morreram asfixiados após um acidente. Há suspeita de que o submarino portenho tenha explodido.

Ponto Final

“Um tribunal federal não deve figurar como corte de primeira instância”

Do ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação que restringiu o foro privilegiado para políticos que cometerem crimes durante o mandato.

Deixe seu comentário: