Caxias do Sul recebe a Frente Nacional da Nova Política

A frente nacional da Nova Política reúne-se nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para mais um debate sobre a realidade política brasileira. A frente apartidária, reúne lideranças e cidadãos , muitos deles filiados a partidos políticos, mas dispostos ao debate politico sobre a realidade brasileira e a busca de saídas para a crise politica e institucional. No seu lançamento em Porto Alegre,o movimento aprovou um manifesto contra a corrupção e a impunidade, demonstrando claramente que o movimento possui caráter apartidário e permanente, porém comprometido com as forças políticas do campo democrático e com a economia de mercado. O encontro desta segunda-feira debaterá a partir das 19 horas no plenário da Câmara de Vereadores, o momento politico brasileiro,e terá um painel com os jornalistas Flavio Pereira, – Rede Pampa de Comunicação,e ABN (Agencia Brasileira de Notícias) – e Guilherme Macalossi, do portal Sul Connection, e redator da agência Critério- Inteligencia em Conteúdo. A mediação será de Vilmar Govinascki.

