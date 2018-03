Caxias do Sul recebe, a partir de sábado (17), o 7º Festival Brasileiro de Música de Rua (Fest Rua). O evento segue até 25 de março, levando às ruas da cidade a música latino-americana, com apresentações de artistas do Norte e Nordeste integrados a artistas gaúchos e grupos do Chile, do México e do Uruguai. Entre as atrações estão Otto, Vitor Ramil e Hique Gomez.

