Nos próximos dias, a comunidade de Galópolis, em Caxias do Sul, celebra a assinatura de um “Pacto de Amizade” com o município de Corbola, da província de Rovigo (Itália). O acordo busca reaproximar as origens de ambas e ressaltar a similaridade. Uma comitiva da região do Vêneto permanece no Estado até o dia 30 deste mês.

