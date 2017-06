Caxias do Sul sedia o 1Âº FÃ³rum Estadual de BiogÃ¡s e Biometano

Começa amanhã no UCS Teatro o 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano. Promovido pelo Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, do Instituto SENAI de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia e da Itaipu Binacional, o evento acontece nesta terça (13) e quarta-feira (14), em Caxias do Sul. Um dos propósitos do encontro é debater os benefícios da utilização de biocombustíveis sustentáveis devido as inovações tecnológicas em crescente demanda no mercado.

