CBF decreta luto e adiamento de todas as partidas

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decretou luto oficial sete dias e informou em sua página na internet o adiamento de todas as partidas previstas para o calendário do futebol brasileiro por este período: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil Sub-20.

A medida se deve à tragédia envolvendo a delegação da Associação Chapecoense de Futebol.

As mudanças da CBF em seu calendário para os próximos dias::

a) A partida de volta da decisão da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, ocorrerá no dia 7 de dezembro, às 21h45min.

b) A rodada final da Série A do Brasileirão será realizada no domingo, dia 11 de dezembro, às 17h.

c) A final da Copa do Brasil Sub-20, entre Bahia e São Paulo, será realizada no dia 8 de dezembro, às 21h15min.

