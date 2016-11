CBF manifesta consternação com a tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na manhã desta terça-feria (29) uma nota manifestando consternação com a queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados. O time catarinense se dirigia à cidade de Medellín, na Colômbia, para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.

“Estamos em contato com a Conmebol, autoridades locais e representantes do clube em busca de mais informações, antes de quaisquer possíveis medidas quanto ao andamento do futebol brasileiro. Desde já, manifestamos a nossa solidariedade e direcionamos nossas orações aos passageiros e tripulantes do voo”, diz a nota.

Comentários