CCG lança campanha #EuOuçoVocê, em apoio ao movimento Setembro Amarelo

O CCG (Centro Clínico Gaúcho) está lançando a campanha #EuOuçoVocê, que reforça o apoio da operadora ao Setembro Amarelo, mês no qual é intensificada a discussão sobre a conscientização e prevenção ao suicídio. As peças da campanha, disponíveis em cards na fanpage da marca, evidenciam a necessidade do diálogo e do amparo de amigos e familiares quanto ao enfrentamento dos problemas relacionados à saúde mental.

O conceito é apresentado em cartazes na cor amarela, nos quais os personagens se abraçam, demonstrando apoio, acolhimento e compreensão. As peças trazem frases como “Você não está sozinho”, “Uma simples conversa pode fazer a diferença” e “ A felicidade está nos pequenos detalhes”, enfatizando a necessidade de saber ouvir e dialogar nos momentos de sofrimento. Ainda para o público externo, a ação contará com figurinhas de WhatsApp que acompanham a arte da campanha e que poderão ser livremente compartilhadas.

Já para os seus colaboradores, o CCG preparou duas palestras sobre o tema. No dia 12 de setembro, às 14h, e no dia 13 de setembro, às 9h, serão realizados encontros com o tema “É possível aliviar seu sofrimento?”, ministradas pela psicóloga Luziane Mota da Silva, e pelo psiquiatra Fábio Carrara.