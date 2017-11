CCG lança plano odontológico com cobertura nacional. Novo produto é uma parceria com a São Francisco Odonto, de São Paulo

O CCG acaba de lançar o Dental Plan, plano odontológico que chega ao mercado em parceria com a São Francisco Odonto, do Grupo São Francisco, de São Paulo. O plano oferece cobertura nacional para todos os estados do País e Distrito Federal, e conta com uma rede formada por mais de 10 mil pontos de atendimento credenciados.

“Unimos a expertise da São Francisco Odonto com a força que a marca CCG tem no Rio Grande do Sul. Esperamos, com essa parceria, alcançar o número de 15 mil novos clientes em até um ano”, observa Marco Souza, Gerente Comercial do CCG, salientando que a perspectiva da operadora é dobrar este número em dois anos. Voltado ao público empresarial, individual e familiar, o plano cobre consultas, emergências, exames radiológicos, cirurgias, restaurações, entre outros tratamentos. O contratante também pode incluir dependentes como companheiros, filhos, pai, mãe e irmãos menores de 21 anos.

Os usuários poderão fazer o gerenciamento completo do plano pela internet através do site www.dentalplanccg.com.br. A marcação das consultas poderá ser feita diretamente nos consultórios credenciados, e a aprovação dos tratamentos é realizada online, pelos próprios dentistas, sem necessidade de retirada de guias e realização de perícias.

