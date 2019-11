CCR ViaSul e a Polícia Rodoviária Federal alertam para grande movimento no retorno do feriado neste domingo

Em função do acentuado fluxo registrado entre a quinta-feira (14) e a sexta-feira (15) na Freeway e BR 101, rumo ao litoral gaúcho e de Santa Catarina, CCR ViaSul e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) alertam usuários quanto ao movimento elevado esperado na tarde deste domingo (17), na volta do feriado de sexta-feira, Proclamação da República.

Para evitar transtornos e acúmulo de veículos em um mesmo período, a recomendação é para que a o deslocamento de retorno das praias seja feito até as 14h ou após as 22h. Na Freeway, a projeção é de que 60 mil veículos passem pela praça de pedágio de Gravataí em direção a Porto Alegre neste domingo. Entre a quinta-feira e a sexta-feira, 106 mil veículos seguiram às praias pela rodovia, sendo 50 mil e 56 mil, respectivamente.

Visando proporcionar mais fluidez, havendo necessidade, o acostamento será novamente utilizado como faixa adicional de Osório a Gravataí, entre os quilômetros 0 e 75. Na ida, o recurso foi utilizado até o km 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Quem retornar pela BR 101, no km 35, na obra do pedágio em Três Cachoeiras, contará com duas faixas disponíveis ao trânsito no sentido Porto Alegre. Na saída para o feriado não foram registrados congestionamentos nesse trecho da rodovia.

Na BR 386, no km 426, onde está sendo construída a praça de Montenegro, os motoristas que retornarem do interior do Estado também terão duas faixas liberadas ao tráfego. Os usuários podem consultar condições do trânsito em www.ccrviasul.com.br e, para emergências e informações podem acionar o Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.