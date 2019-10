CCR ViaSul e Polícia Rodoviária Federal alertam para movimento intenso no retorno do feriado neste domingo

Em função do acentuado movimento registrado entre a sexta e o sábado na Freeway, rumo ao litoral, e BR 386, em direção ao interior do Estado, CCR ViaSul e Polícia Rodoviária Federal alertam usuários quanto ao fluxo elevado esperado na tarde deste domingo (13), na volta do feriado. Para evitar transtornos e acúmulo de veículos em um mesmo período, a recomendação é para que a o deslocamento de retorno seja feito até as 16h ou após as 22h.

Na Freeway, a projeção é de que 40 mil veículos passem pela praça de pedágio de Gravataí em direção a Porto Alegre. Havendo necessidade, o acostamento será utilizado como faixa adicional de Osório a Gravataí. Aproximadamente 68 mil veículos seguiram às praias entre a sexta e o sábado (36 mil e 32 mil, respectivamente).

Visando proporcionar mais fluidez ao trânsito junto à obra da praça de pedágio no km 426 da BR 386, em Montenegro, a concessionária destaca que o usuário contará com duas faixas liberadas no sentido interior-capital. Na sexta e no sábado, a operação, realizada em conjunto com a PRF, aconteceu no sentido contrário, evitando o acúmulo de veículos no local.

Quem retornar pela BR 101, no km 35, em Três Cachoeiras, também terá duas faixas disponíveis ao trânsito no sentido Porto Alegre. Na saída para o feriado não foram registradas retenções de veículos na rodovia.

Os usuários podem consultar condições de tráfego em www.ccrviasul.com.br e, para emergências e informações podem acionar o Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.