CDL-BG entrega automóvel 0km na campanha Bento Natal Premiado 2016

As ações da campanha Bento Natal Premiado, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves, contribuíram para tornar as comemorações de fim de ano ainda mais especiais para a comunidade – como bem ilustra o caso de Tauane Coser. Ela fez suas compras no comércio local e foi a ganhadora de um automóvel 0km. Com o cupom recebido nas Lojas Triunfante, levou um Mobi Easy como presente de Natal no sorteio realizado dia 24 de dezembro. Outras 19 pessoas também foram contempladas com o sorteio de prêmios oferecidos pela ação (confira relação completa abaixo).

Além de beneficiar as pessoas que prestigiaram o comércio local, as ações encampadas pela CDL-BG ajudaram as lojas diante do desafio de oferecer atrativos e diferenciais capazes de cativar o público. Na edição deste ano, a campanha de cupons Bento Natal Premiado contou com a adesão de mais de cem pontos comerciais do município, que distribuíram perto de 300 mil cupons aos seus clientes – um benefício extra, traduzido pela chance de concorrer aos sorteios de prêmios de qualidade. “Ficamos satisfeitos com o resultado e tivemos, mais uma vez, a certeza de que os lojistas que souberam identificar e aproveitar as atividades da campanha como oportunidade para seus negócios, colheram bons retornos”, avalia o presidente Marcos Carbone.

Campanha com mix completo de ações

A CDL-BG ofereceu ao comércio de Bento Gonçalves um pacote com cinco ações temáticas, apresentadas ainda no mês de setembro. A primeira delas foi o curso de vitrinismo, realizado em outubro – com orientações ministradas por profissionais, auxiliando as lojas a elaborarem produções diferenciadas para atrair consumidores aos seus estabelecimentos. A entidade também promoveu o concurso de vitrines, premiando as exposições mais criativas, elaboradas com a temática natalina nos pontos de venda. A vencedora foi a loja Ideias e Presentes, seguida pela Carllize Botafogo, que conquistou a segunda colocação, e pela Loja Nelsy, eleita como terceira colocada. Além de troféu exclusivo, as contempladas receberam premiação em dinheiro no valor de R$ 3 mil, R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente. Outras duas ações da campanha Bento Natal Premiado mobilizaram o varejo no mês de novembro: a palestra motivacional em vendas, com Marcio Mancio, e a Black Friday. Encerrando a programação, o mês de dezembro teve o sorteio de 20 prêmios especiais – o primeiro realizado no dia 10, e o segundo no dia 24.

