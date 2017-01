CDL POA acompanha a maior feira de varejo do mundo

Delegação liderada pela CDL POA acompanha uma nova edição da NRF Big Show, maior feira de varejo do mundo, em Nova Iorque (EUA). O grupo, formado por empreendedores e lojistas gaúchos, confere de perto todas as grandes novidades do segmento. A programação se encerra nesta terça-feira (17), mas o conteúdo continuará sendo revelado no site www.cdlpoa.com.br e nas redes sociais da CDL POA. Algumas inspirações também serão apresentadas no Zoom Pós-NRF, que acontece no próximo dia 26 de janeiro, no Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861), em Porto Alegre.

